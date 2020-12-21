Специалист назвала подарки, которые по этикету нельзя дарить на Новый год

По ее словам, следует отказаться от покупки банальных вещей. В их числе банные принадлежности, дешевые сладости и канцелярские товары. Помимо прочего, не нужно дарить парфюм, ведь это считается дурным тоном. Угадать вкус адресата почти невозможно. Если же получатель ненароком рассказал, какие именно духи ему нравятся, то такой подарок допускается.

По правилам этикета, одежду и галстуки можно покупать только очень близким людям. Если говорить конкретно, то это друзья и родственники, которых даритель подпускаем к себе на расстояние ближе 35 сантиметров. Преподносить предмет одежды своему знакомому с работы будет странно. Кроме этого, не очень уместно дарить на Новый год подарочные сертификаты.