Специалист назвал условие для повышения одобрения кредита

Директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Алексей Грибков рассказал, что для хорошей кредитной истории следует завести кредитку с небольшим лимитом и регулярно ей пользоваться. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист пояснил, что на вероятность одобрения кредита влияет прежняя история клиента. Просто не иметь долгов и просрочек недостаточно. Если в истории есть записи только о старых кредитах, то лояльность банков к клиенту резко снижается, процитировал сайт телеканала «Звезда» слова эксперта.

Регулярное использование кредитной карты создаст данные о недавних операциях. Это положительно повлияет на решение о выдаче нового крупного кредита.

«Также не стоит увлекаться запросами кредитных предложений без цели оформить кредит, так как большое количество запросов кредитной истории без последующих выданных кредитов нередко интерпретируется негативно», — добавил Грибков.

Специалист порекомендовал проверять свою кредитную историю время от времени, ведь в ней могут содержаться ошибочные записи. Для устранения этой проблемы следует обратиться в банк.