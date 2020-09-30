Специалист назвал самые популярные направления фриланса
Андрей Шевчук, доцент факультета социальных наук ВШЭ, кандидат экономических наук, в беседе с «МИР 24» рассказал о самых востребованных направлениях фриланса.
По словам эксперта, свободная занятость популярна не только среди молодежи, но у семейных людей, состоявшихся в профессии и тех, кто живет в регионах.
Шевчук отметил, что на удаленку легче всего перевести сферу IT, разработку приложений и сайтов. Речь также идет о копирайтинге, дизайне и переводах.
«Каждый сайт требуется наполнять контентом — не только текстовым, еще и видео, фото. Это все востребовано. Даже услуги по разработке технических систем водоснабжения, электричества, отопления — все это можно делать на условиях самостоятельной занятости», — отметил Шевчук.
Он подчеркнул, что главное правило для фрилансера — уметь выстраивать границы и организовывать свое время.