Специалист назвал самые популярные направления фриланса

По словам эксперта, свободная занятость популярна не только среди молодежи, но у семейных людей, состоявшихся в профессии и тех, кто живет в регионах.

Шевчук отметил, что на удаленку легче всего перевести сферу IT, разработку приложений и сайтов. Речь также идет о копирайтинге, дизайне и переводах.

«Каждый сайт требуется наполнять контентом — не только текстовым, еще и видео, фото. Это все востребовано. Даже услуги по разработке технических систем водоснабжения, электричества, отопления — все это можно делать на условиях самостоятельной занятости», — отметил Шевчук.

Он подчеркнул, что главное правило для фрилансера — уметь выстраивать границы и организовывать свое время.