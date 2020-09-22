Специалист назвал самые перспективные направления бизнеса в Сети

«Если говорить про то, что сегодня является действительно хайповым, то это все, что связано с мобильностью, любые мобильные платформы, мобильные приложения, мобильные операционные системы, мобильные сервисы. И это не только, что у тебя в телефоне. Это могут быть технологии, которые помогают быть тому, что у тебя в телефоне. Некие прослойки, некое ПО, которое стоит между телефоном и сервисом на той стороне», — заявил специалист.

Он отметил, что сказать заранее «выстрелит» направление или нет — невозможно. Плуготаренко подчеркнул, что на данный момент большой потенциал есть у онлайн-торговли в России.

Эксперт рассказал, что также большой популярностью пользуется разработка сервисом для госсектора. Причем, практически в любой отрасли. Он подчеркнул, что речь идет не о скучных государственных заказах, а о «странных и неожиданных».