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    14 сентября 2020, 13:54

    Специалист назвал причину любви россиян к макаронам с сыром

    Анастасия Кременчугская

    Макароны с сыром являются национальным блюдом в Италии, но не меньше это блюдо популярно в России. Сергей Миронов, основатель ресторанов «Мясо&Рыба», в беседе с радио Sputnik объяснил, почему россияне так его любят.

    Макароны приобрели популярность у россиян еще во времена СССР, так как этот дешевый продукт был доступен. Так сформировалась привычка, полагает ресторатор.

    Он пояснил, что вкусы в еде складываются несколько лет, что и случилось в России с макаронами. Ресторатор также отметил, что этот продукт можно считать даже диетическим, так как в нем содержатся медленные углеводы, написал сайт «Дни.ру».

    «Макароны — это блюдо, в котором долгие углеводы, и они долго усваиваются, человек от этого не поправляется. Польза от этого блюда будет, если есть его с натуральным оливковым маслом первого отжима, как это делают итальянцы, поскольку с маслом организм получит необходимые аминокислоты. Просто от макарон пользы не будет, только если к ним добавить морепродукты или овощи», — пояснил ресторатор.

    Новости SMI.FM