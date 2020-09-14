Специалист назвал причину любви россиян к макаронам с сыром

Макароны приобрели популярность у россиян еще во времена СССР, так как этот дешевый продукт был доступен. Так сформировалась привычка, полагает ресторатор.

Он пояснил, что вкусы в еде складываются несколько лет, что и случилось в России с макаронами. Ресторатор также отметил, что этот продукт можно считать даже диетическим, так как в нем содержатся медленные углеводы, написал сайт «Дни.ру».

«Макароны — это блюдо, в котором долгие углеводы, и они долго усваиваются, человек от этого не поправляется. Польза от этого блюда будет, если есть его с натуральным оливковым маслом первого отжима, как это делают итальянцы, поскольку с маслом организм получит необходимые аминокислоты. Просто от макарон пользы не будет, только если к ним добавить морепродукты или овощи», — пояснил ресторатор.