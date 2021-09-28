Специалист назвал пособия и выплаты, которые полагаются молодым семьям

Представитель Цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор» Андрей Завертяев перечислил программы 2021 года, по которым молодым семьям положены пособия и выплаты от государства. По его словам, их можно разделить на два типа: жилищные и денежные. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Жилищные льготы доступны в трех вариантах: Первая программа „Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации“ доступна семьям, в которых каждому из супругов не более 35 лет, с детьми или без или одинокому родителю до 35 лет. Возмещается 30–35% от стоимости жилья. Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий», — пояснил специалист.

Вторая программа — это льготная ипотека. Несмотря на то, что она не является субсидией от государства, молодая семья может взять кредит на жилье под более низкий процент. Теперь таким правом обладают семьи, у которых недавно родился первый ребенок.

Третий вид выплат — частичное погашение кредита многодетным семьям. Это право могут использовать семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий, либо последующий ребенок. Выплата составляет 450 000 рублей.

На денежные выплаты могут рассчитывать граждане, у которых: есть дети до трех лет, либо родился первый ребенок (выплата составляет 18 000 рублей). Беременные женщинам также назначается пособие.

С недавних пор в России появилась школьная выплата. Она составляет 10 тысяч рублей и выплачивается при наличии детей в возрасте от 6 до 18 лет. Шесть лет ребенку должно исполниться не позднее первого сентября 2021 года. Еще одна социальная помощь предоставляется из-за коронавируса семьям с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых менее прожиточного минимума.