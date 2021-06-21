Специалист назвал лучшее время для трудоустройства

Оказывается, летнее время хорошо не только для отдыха. Президент рекрутинговой компании Superjob Алексей Захаров объяснил для радио Sputnik, в какое время года выгоднее устраиваться на работу и когда можно попросить зарплату побольше.

По словам эксперта, в весенний и летний период компании всех уровней испытывают дефицит кадров. Это связано с тем, что лето многие сотрудники предпочитают посвятить своим делам, ради чего увольняются с работы. Именно этот период лучше всего подходит для поиска работы, если у вас низкая или средняя квалификация.

«Если квалификация средняя или ниже средней, то сейчас идеальное время для поиска работы. Значительная часть людей с невысокой квалификацией уходят с работы весной, а в следующий раз начинают ее искать только осенью. <…> В результате у работодателей всегда повышенный спрос в летнее время на людей средней и низкой квалификации, а соискателей на рынке недостаточно. То есть с мая по октябрь — идеальное время, а потом конкуренция резко растет», — пояснил Захаров.

Кроме того, из-за той же нехватки сотрудников в летнее время работодатели часто готовы пойти на уступки и предложить лучшие условия, отметил специалист.