13 февраля 2023, 14:25
Специалист Минздрава Зыков поддержал идею ввести «обезличенные» пачки сигарет
«Обезличенные» упаковки сигарет без ярких логотипов способны снизить количество потенциальных потребителей табачной продукции. Такое мнение выразил член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с «Национальной службой новостей».
В Госдуме рассматривают инициативу ввести «обезличенные» пачки сигарет, Зыков данную идею полностью поддерживает.
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По словам эксперта, красочные пачки сигарет ассоциируются у потенциальных курильщиков с положительными эмоциями. Упаковки без всяких логотипов и ярких картинок не привлекут внимание подростков, считает Зыков.
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Минздрав
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