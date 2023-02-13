Общество 13 февраля 2023, 14:25 Специалист Минздрава Зыков поддержал идею ввести «обезличенные» пачки сигарет

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«Обезличенные» упаковки сигарет без ярких логотипов способны снизить количество потенциальных потребителей табачной продукции. Такое мнение выразил член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с «Национальной службой новостей».

В Госдуме рассматривают инициативу ввести «обезличенные» пачки сигарет, Зыков данную идею полностью поддерживает.

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По словам эксперта, красочные пачки сигарет ассоциируются у потенциальных курильщиков с положительными эмоциями. Упаковки без всяких логотипов и ярких картинок не привлекут внимание подростков, считает Зыков.

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