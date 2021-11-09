Специалист Минздрава назвал главное правило ношения маски на улице

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев в разговоре с Ura.ru объяснил, как нужно носить медицинскую маску на улице. Надевать ее необходимо только тогда, когда вокруг есть люди.

Если человек идет по улице один, необходимости в маске нет.

«Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица и ее придется менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а еще лучше использовать респиратор. Маски все такие в большей степени предназначены для помещений. Если человек идет по улице и рядом никого нет, то маска ему не нужна. Риск заразиться в этом случае минимален», — рассказал Токарев.