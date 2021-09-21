Специалист Минздрава назвал актуальную психологическую проблему
Специалист Минздрава Сергей Токарев рассказал об актуальной психологической проблеме. По его словам, это тяга самоутверждаться за счет других людей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
По его словам, речь идет о желании унижать, оскорблять и пугать людей ради хайпа.
«Заявления в стиле: „люди — биомасса, биомусор, а я в белом плаще“ могут объясняться желанием доказать свою значимость», — рассказал Токарев.
Он отметил, что это может проявляться и у здоровых людей, и у людей с нервными расстройствами.