Общество 04 апреля 2024, 15:02 Специалист Минздрава Долгушина назвала главной причиной бесплодия откладывание беременности «на попозже»

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Главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина в разговоре с «Известиями» назвала одной из основных причин бесплодия в России — откладывание беременности «на попозже».

Как написала «Свободная пресса», врачи диагностируют бесплодие в том случае, если у пары до 35 лет не получается зачать ребенка на протяжении года при регулярных незащищенных половых контактах. В случае более старшего возраста срок снижается до полугода.

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В России бесплодием страдают около 7-8 миллионов женщин и 3-4 миллиона мужчин, сказала Долгушина.