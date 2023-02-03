Общество 03 февраля 2023, 15:26 Специалист IT-сферы Виноградов поддержал ужесточение наказания за утечки персональных данных

Читать 360tv в

Документ об ужесточении ответственности за утечку персональных данных прорабатывается на законодательном уровне. Такая мера мотивирует IT-компании более ответственно подходить к инвестициям в безопасность, сообщил специалист в области информационных технологий Вадим Виноградов газете «Взгляд».

По его словам, должного уровня защиты персональных данных можно достичь благодаря ужесточения ответственности за утечки.

Реклама

Виноградов подчеркнул, что халатное отношение к безопасности доступа к данным россиян в сети становится частой причиной мошеннических действий.

Реклама