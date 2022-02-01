Специалист hh.ru Плотникова рассказала, когда лучше просить о повышении зарплаты

Руководитель направления подбора и адаптации сервиса hh.ru Олеся Плотникова рассказала «Ридусу», как выбрать подходящее время, чтобы попросить у начальства повышения зарплаты. Это нужно делать в определенные месяцы.

«Лучшее время для разговора о повышении заработной платы — третий-четвертый квартал, так как идет планирование бюджета на следующий год. Если встреча закончилась отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать, чтобы ваша зарплата увеличилась? Оговорите сроки, когда можно вернуться к этому вопросу», — пояснила специалист.

Она добавила, что не стоит шантажировать начальство, грозя уходом в случае отказа в прибавке. Это может сработать максимум один раз — и то только с действительно незаменимым сотрудником.