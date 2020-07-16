Специалист Гидрометцентра рассказал о погоде в столице на выходных

По прогнозам синоптиков, прохладная погода, установившаяся в столице, продержится недолго. Ночные и дневные температуры в регионе недалеки от климатической нормы.

Уже в пятницу, 17 июля, ожидаются прояснения, однако пройдет небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до +20 градусов. В субботу, 18 июля, потеплеет до +21 градуса, а в воскресенье, 19 июля, — до +22 градусов.

В целом ожидается в меру влажная погода, местами выглянет солнце, но также ожидаются осадки. Макарова также добавила, что в понедельник температура воздуха составит +22…+23 градуса.

«То есть в меру влажная погода, и солнышко будет, и дождики будут. Жары пока не будет. Достаточно свежий воздух, дышать легко будет. Да, это не пляжная погода, но для прогулок, для активности на воздухе — по-моему, нормально», — пояснила синоптик.