Общество 13 февраля 2023, 15:43 Специалист Фонда развития цифровой экономики Клименко назвал возможные ошибки в работе системы «Окулус»

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Система «Окулус» способна выявлять запрещенный контент и нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. На данный момент точность ее работы составляет не более 90%, сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, сейчас не разработано стандартных решений проблем, связанных с нежелательной информацией.

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Кроме того, система не в силах воспринимать скрытые подтексты, поэтому без привлечения человека к работе искусственного интеллекта не обойтись.

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