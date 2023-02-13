13 февраля 2023, 15:43
Специалист Фонда развития цифровой экономики Клименко назвал возможные ошибки в работе системы «Окулус»
Система «Окулус» способна выявлять запрещенный контент и нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. На данный момент точность ее работы составляет не более 90%, сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, сейчас не разработано стандартных решений проблем, связанных с нежелательной информацией.
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Кроме того, система не в силах воспринимать скрытые подтексты, поэтому без привлечения человека к работе искусственного интеллекта не обойтись.
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Искусственный интеллект
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