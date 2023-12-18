18 декабря 2023, 16:55
Специалист Дворца бракосочетания Меньшова: каждой юбилейной церемонии предшествует тщательная подготовка
Сотрудница Дворца бракосочетания Елена Меньшова рассказала, как ЗАГСы поздравляют юбиляров совместной жизни. Каждой церемонии предшествует тщательная подготовка, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, мероприятия носят индивидуальный характер. Работники заранее связываются с парой, чтобы лучше узнать их историю. Супруги рассказывают, где учились и работали, а также при каких обстоятельствах познакомились.
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Меньшова отметила, что во время торжества юбиляры ставят подписи в книге знаменательных событий. При желании возможен обмен кольцами.
Свадьбы
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