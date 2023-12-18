Общество 18 декабря 2023, 16:55 Специалист Дворца бракосочетания Меньшова: каждой юбилейной церемонии предшествует тщательная подготовка

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Сотрудница Дворца бракосочетания Елена Меньшова рассказала, как ЗАГСы поздравляют юбиляров совместной жизни. Каждой церемонии предшествует тщательная подготовка, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, мероприятия носят индивидуальный характер. Работники заранее связываются с парой, чтобы лучше узнать их историю. Супруги рассказывают, где учились и работали, а также при каких обстоятельствах познакомились.

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Меньшова отметила, что во время торжества юбиляры ставят подписи в книге знаменательных событий. При желании возможен обмен кольцами.