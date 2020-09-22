Специалист дал советы по защите пенсии на банковской карте

Специалист назвал три главных правила, которые помогут обезопасить карты.

«Первое — никогда не писать на карте ее pin-код и не лепить на нее бумажки с этим кодом. Второе — никому не сообщать и не передавать трехзначный CVV-код, указанный на обратной стороне вашей карты. Также нельзя разглашать потенциальным мошенникам, какой именно банк обслуживает вашу карту», — пояснил Сафонов.

По его словам, карту необходимо хранить только в надежном месте. Сафонов также не рекомендует давать ее кому-либо, даже родственникам. Так как они также могут ее потерять или записать данные там, где не стоит.

Сафонов подчеркнул, что вводить данные своих карт, совершая покупки, можно только на тех сайтах, где требуется ввести код безопасности.

Если доступ к банковской карте кто-то все же получил, нужно незамедлительно обратиться в банк. Так как там смогут заморозить все транзакции.