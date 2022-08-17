Специалист Артемьева объяснила как быть, если банкомат «съел» карту

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева в беседе с «Газетой.ru» объяснила, какие действия необходимо предпринять, если банкомат не выдал вам карту.

По словам эксперта, самое первое действие — это подержать несколько секунд кнопку «Отмена».

«Самое первое, что стоит попробовать — нажать и подержать несколько секунд кнопку „Отмена“. Такая принудительная отмена операции иногда помогает, и банкомат возвращает карту. Если этого не произошло, позвоните в банк, которому принадлежит банкомат. Контактный номер, как правило, указан на видном месте и содержит в себе также порядковый номер банкомата. Эти цифры необходимо будет назвать оператору», — процитировал сайт kp.ru слова Артемьевой.

Сотрудник банка расскажет, куда и с какими документами нужно обратиться для оформления заявления на возврат карты. Далее следует заблокировать ее у оператора или в мобильном приложении и заказать дополнительную, резюмировала эксперт.