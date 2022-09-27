Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву | 360°

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Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву

МЧС: самолет Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в школе в Ижевске вылетел в Москву

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Специальный борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в школе № 88 в Ижевске вылетел в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Получивших ранения в ходе полета сопроводят специалисты Министерства здравоохранения, психологи МЧС и медицинские специалисты спасательного отряда «Центроспас». Всего из Ижевска перевезут 15 пострадавших, среди них 13 детей.

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Утром в понедельник в ижевской школе № 88 началась стрельба. В стены учебного заведения ворвался вооруженный двумя пистолетами мужчина и открыл огонь. Известно, что напавший находился на учете в психиатрическом отделении, а в школу пришел в одежде с нацистской символикой и балаклаве.

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В результате стрельбы погибли 17 человек, среди них 11 школьников и шесть взрослых. Также ранения получили 23 ребенка и двое взрослых. На данный момент девять человек, в том числе семеро детей, остаются под присмотром врачей.

Глава Удмуртии объявил в регионе трехдневный траур по жертвам стрельбы, он продлится до 29 сентября.

МЧС РФ

Стрельба в школе в Ижевске

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