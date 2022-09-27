Спецборт МЧС доставил в Москву 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска | 360°

Общество 27 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спецборт МЧС доставил в Москву 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска Начальник службы отряда Центроспаса Якиревич: в Москву из Ижевска привезли 15 пострадавших

Читать 360tv в

Спецборт МЧС приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Он доставил из Ижевска пострадавших при вооруженном нападении на школу. Об этом сообщил начальник службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС отряда Центроспаса Игорь Якиревич.

Состояние взрослых и детей при транспортировке не ухудшилось. Пять пострадавших находятся на аппарате ИВЛ.

Реклама

«Борт МЧС России выполнил авиамедицинскую эвакуацию пострадавших, <…> 15 пострадавших, двое взрослых и 13 детей, доставлены в аэропорт Жуковский. Состояние больных при транспортировке без ухудшений», — сказал Якиревич РИА «Новости».

Реклама

Из самолета пострадавших забрали кареты скорой помощи, чтобы доставить в федеральные центры для госпитализации и дальнейшего лечения.

Спасатели эвакуировали из Ижевска в Москву 15 человек, пострадавших при стрельбе в школе № 88. Двое из них — взрослые. Состояние трех человек министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил как крайне тяжелое.

Вооруженное нападение на ижевскую школу № 88 произошло утром 26 сентября. Мужчина в черной майке с националистической символикой и балаклаве пришел в учебное заведение и открыл огонь, погибли 17 человек.

0 0 0 0 0 0