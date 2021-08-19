Спешивший в командировку житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами

Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей, планшетом и другими ценными вещами. По его словам, он торопился в командировку, отвлекся на телефонный звонок и в итоге сел в машину без чемодана, сообщили в региональном УМВД.

По данным ведомства, чемодан несколько часов простоял на улице без присмотра. Его обнаружили сотрудники полиции. Открыв его, они увидели крупную сумму денег, планшет и другие личные вещи.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в чемодане находится более 15 миллионов рублей. Правоохранители быстро установили владельца чемодана. Мужчина пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал.

Обнаружив пропажу, он позвонил супруге. Женщина выглянула в окно и увидела, что рядом с чемоданом находятся полицейские. Семью пригласили в местный отдел МВД и отдали потерянное имущество.

«Пострадавшие от души поблагодарили блюстителей порядка и пообещали внимательно следить за своим имуществом», — заключили в ведомстве.