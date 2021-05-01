Спешащие на дачи водители парализовали участок М11. Видео

Гигантская первомайская пробка растянулась на трассе М11. Автомобилисты стоят в очереди перед АЗС, чтобы попытаться продолжить движение дальше. Видео с заложниками дорожного затора появилось в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах записи можно видеть, что на трассе возник настоящий коллапс. Видимо, не все желающие уехать на дачу смогли сделать это в пятницу. Поэтому в субботу ажиотаж сохранился.

Часть людей выходит из машин и шагает вдоль трассы, чтобы размяться. Дойти до заправки пешком оказывается быстрее.

Накануне пробки в Москве и Подмосковье тоже достигли десяти баллов. Автомобилистов предупреждали, что к вечеру дорожная ситуация на выезде из столицы станет еще более сложной.

Многие россияне решили отказаться от поездок по стране и заграничного отдыха, решив отдохнуть на дачах. Поэтому транспортный коллапс был вполне ожидаемым.