Спекуляцию на лекарствах из-за коронавируса опровергли представители аптечного бизнеса

Нифантьев сослался на имеющуюся у него статистику.

«Слова про повышение цен на лекарства — это всего лишь слова. У меня есть статистика. Цены на лекарственные препараты не повышаются. Если и повышаются, то незначительно», — заявил он.

Ранее ФАС пообещала проверить аптеки, повысившие цены на лекарства и медицинские маски на волне ажиотажа из-за коронавируса. В некоторых регионах цены на маски выросли в десятки раз.