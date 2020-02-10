Спекуляцию на лекарствах из-за коронавируса опровергли представители аптечного бизнеса
Генеральный директор нескольких сетей аптек, член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев заявил, что повышения цен на противовирусные препараты не было. Об этом сообщило ИА НСН.
Нифантьев сослался на имеющуюся у него статистику.
«Слова про повышение цен на лекарства — это всего лишь слова. У меня есть статистика. Цены на лекарственные препараты не повышаются. Если и повышаются, то незначительно», — заявил он.
Ранее ФАС пообещала проверить аптеки, повысившие цены на лекарства и медицинские маски на волне ажиотажа из-за коронавируса. В некоторых регионах цены на маски выросли в десятки раз.