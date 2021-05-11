Спектакль со слепоглухой актрисой «Прикасаемые» возродили после пандемии

Спектакль «Прикасаемые» показали первый раз шесть лет назад. Это уникальный проект, где вместе с обычными артистами играют слепоглухие люди. Постановку играли не только в России, но и за рубежом. Потом из-за пандемии случился перерыв в полтора года. И вот создатели проекта возобновили спектакль.

Источник фото: телеканал «360»

«Я — режиссер, но здесь такое соавторство. Мы все вместе это придумывали, складывали. И мне кажется, что это такой рисунок не придуманный, а рожденный. И хорошо помнится поэтому», — рассказал Руслан Маликов, режиссер-постановщик спектакля «Прикасаемые».

В спектакле играет 21-летняя Алена Капустьян из Мытищ. Девушка лишена зрения и слуха, поэтому постановщики общаются с актрисой с помощью дактиля — специального языка жестов.

В ближайшие дни Алена отправится вместе с труппой на долгожданные гастроли. Спектакль «Прикасаемые» покажут в Орске и Казани. Все билеты уже раскуплены.

«Я узнала, что в Казани есть музей чая, и я хочу туда пойти. Это мое любимое», — поделилась Алена Капустьян, актриса.

Сейчас идут последние репетиции. Кроме постоянных артистов в проекте задействовали и новых участников, которые выйдут на сцену в первый раз.

В разное время в проекте принимали участие звезды российского театра и кино: Евгений Миронов, Ксения Алферова, Ингеборга Дапкунайте. А в восстановленном спектакле примет участие звезда сериала «Не родись красивой» Нэлли Уварова. Также в проекте занята известная актриса театра и кино Ольга Лапшина.

Источник фото: телеканал «360»

Известные артисты с большим трепетом относятся к этой работе.

«Вообще, ощущение, что мы давно знакомы. Не знаю почему. Может, потому что другие ребята так тепло взаимодействуют друг с другом. Актеры слабослышащие, видящие и мои коллеги без особенностей таких, так уже хорошо взаимодействуют, что нет ни ощущения страха, ни чего-то странно происходящего», — отметила Нэлли Уварова, актриса.

С каждым актером с особенностями в партнерах — видящий и слышащий артист. С Аленой Капустьян играет Рустам Ахмадеев, который дактиля не знает. Но взаимопонимание у ребят безупречное.

«Абсолютно знает лучше всех все, как в спектакле. Абсолютно все помнит. И вообще, это какая-то абсолютно другая связь», — уточнил Рустам Ахмадеев, актер.

Обычно с Аленой всегда неотступно следует ее лучший друг, помощник, проводник, переводчик — ее мама Юля. Но в этот раз на гастроли она не поедет. Девушке будет помогать ее ровесница — тьютор Дарья.