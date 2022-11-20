Общество 20 ноября 2022, 20:38 Спектакль с «принцессой с усами» отменили в Новосибирске Первый театр в Новосибирске отменил спектакль после жалоб на ЛГБТ-пропаганду Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Новосибирске отменили показ детского спектакля «Принцесса и людоед», рассказали ТАСС в пресс-службе молодежного Первого театра. Ранее на постановку пожаловались из-за «ЛГБТ-пропаганды».

«К сожалению, у нас отменяется сегодня показ в связи с техническими неполадками на сцене», — уточнили в театре. Там добавили, что в здании появился запах гари и отключилось электричество.

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Показ спектакля должен был состояться 20 ноября. Его режиссер Полина Кардымон рассказывала агентству, что из-за постановку начали проверять на наличие пропаганды нетрадиционных отношений из-за участия в ней актера в юбке. Она добавила, что в региональный Минкульт пожаловались на «мужчину с усами», который исполнил роль принцессы. На сайте театра сообщили, что следующий показ запланировали на 10 декабря.

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Ученикам первого класса в Малоярославецкой школе № 1 во время урока «Разговоры о важном» дали задание раскрасить «радужный флаг», сообщил «Царьград». По данным издания, губернатор Калужской области Владислав Шапша ничего плохого в этом не увидел.

Ранее председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил о недопустимости пропаганды ЛГБТ-идей. По его мнению, уголовную ответственность за гомосексуализм при этом вводить не стоит.