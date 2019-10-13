Спектакль для незрячих детей показали на сцене Губернского театра

Детей с нарушениями зрения пригласили в театр. Историю Маугли впервые увидели подопечные благотворительного фонда «Исток». Это специальный показ с возможностью тифлокомментирования — такие спектакли ставят в Губернском театре. Это ежегодная акция, которая проходит в преддверии Дня белой трости.

Театр — для всех. Спектакль «Маугли» в Губернском театре могут увидеть даже слабовидящие и вовсе незрячие ребята. Благодаря наушнику дети впервые узнали историю мальчика, которого воспитали волки. Высоко над зрительным залом в специальной будке сидит человек, слова которого помогают понять детскую сказку.

Елена Хабарова не просто актриса, а еще и тифлокомментатор — человек, который не просто пересказывает происходящее на сцене, но и описывает все так, чтобы было понятно, если, например, закрыть глаза.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стараемся так описать, чтобы, когда зритель, который все видит, смеется, в этот же момент было понятно и незрячему зрителю, чтобы он смеялся вместе, чтобы он все понимал, что происходит на сцене, поэтому смеются вместе все», — рассказала Екатерина Хабарова.

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Уже не первый год благотворительный фонд «Исток» собирает всех своих подопечных в День белой трости. Это название символизирует самый важный предмет в жизни незрячего человека, хотя сейчас дети обходятся без трости.

«Каждый из вас обладает уникальными талантами. Я хочу пожелать, чтобы мир открывал вам широкие возможности для реализации и достижения ваших удивительных талантов», — обратилась к подопечным президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Источник фото: телеканал «360»

На праздник в Губернский театр приехали дети со всех уголков Подмосковья. Многие перед походом в театр готовились и знают, кто такой Маугли, читали книгу.

«Мой ребенок вообще любит этот театр, все представления, которые здесь проходят, вообще вся организация, ему очень это нравится», — отметила мама одного из детей Любовь Горяйнова.

Источник фото: телеканал «360»

После спектакля всех угостили мороженым и пригласили на продолжение истории про мальчика из джунглей.