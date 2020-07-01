СПЧ сообщил о попытках подорвать голосование по поправкам

Голосование по поправкам к Конституции прошло без значительных проблем. Однако были попытки его сорвать.

Об этом заявил соучредитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член СПЧ Александр Брод на брифинге ситуационного центра Общественной палаты.

«Ассоциация „Независимый общественный мониторинг“ относительно голосования делает вывод, что оно прошло без серьезных проблем, но с очень серьезными попытками подорвать его легитимность, что не удалось», — рассказал Брод.

С 25 июня до 20:00 1 июля проходило всероссийское голосование по поправкам к Конституции.