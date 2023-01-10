Общество 10 января 2023, 22:04 СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, которые запретили родителям быть с детьми в стационаре СПЧ взял на контроль медучреждения в ЛНР, где родителям не дали быть с детьми в стационаре Pxhere

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Некоторые детские медицинские учреждения Луганской Народной Республики запрещают родителям находиться вместе со своими детьми в стационаре. Это противоречит законодательству России. Об этом сообщила член Совета по правам человека при российском президенте Ольга Демичева. Ее процитировало РИА «Новости».

«Федеральный закон № 323 об охране здоровья граждан России исключает разделение детей и родителей во время их пребывания в стационаре», — сказала она.

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Демичева отметила, что к ней обратились с просьбой решить сложившуюся проблему. Она подчеркнула, что вопрос взяли на контроль. В ближайшее время Совет по правам человека планирует закрыть его, заключила Демичева.

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Больницу в Кременной в ЛНР 4 января перевели на амбулаторный прием пациентов. Экс-посол республики в Москве Родион Мирошник пояснил, что госпитализировать местных жителей нет возможности из-за регулярных обстрелов. Тяжелобольных людей перевозят в другие города ЛНР, добавил он. Также в Кременной из-за постоянных повреждений труб в негодность может прийти теплоснабжение.