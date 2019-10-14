СПЧ призвал пересмотреть антиэкстремистское законодательство

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) считает, что законодательство в сфере экстремизма должно быть пересмотрено. Правозащитники уже подготовили поправки, которые в скором времени представят.

СПЧ считает, что нужно конкретизировать термин «экстремистская деятельность». Сейчас нормы в религиозной сфере слишком широко трактуются правоохранителями. Из-за этого список запрещенных текстов включил в себя более четырех тысяч пунктов.

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«В него включены и многие религиозные тексты, в том числе запрещенные явно без должных оснований, среди них даже средневековые мусульманские трактаты», — сказано в разработанном Советом документе, который оказался в распоряжении газеты «Известия».

Правозащитники отмечают, что при экспертизе текстов нередко привлекают людей, которые не являются специалистами в научном религиоведении. Совет по правам человека предлагает создать саморегулируемую организацию, которая будет сертифицировать религиоведов.

Однако основная причина беспокойства СПЧ — так называемый «пакет Яровой – Озерова». Он ужесточает наказание за экстремизм и терроризм. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а также некоторые сенаторы и депутаты в 2016 году внесли поправки в соответствующий закон. В частности, были затронуты нормы, которые регулировали религиозную деятельность.

Представители Совета покажут поправки на заседании комиссий СПЧ и Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями 16 октября.