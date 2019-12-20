СПЧ обратил внимание Совета Европы и ОБСЕ на преследования Sputnik в Эстонии

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ и в Совет Европы, чтобы они взяли на контроль ситуацию с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии. На преследования пожаловалась одна из журналисток в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина.

«В Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека поступила крайне тревожная информация о беспрецедентном давлении властей Эстонии на сотрудников эстонского бюро новостного агентства Sputnik», — говорится в заявлении Фадеева на имя представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, его цитирует РИА «Новости».

СПЧ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. В заявлении отмечается, что требования местных правоохранителей противоречат ключевым международным и европейским нормам, которые гарантируют свободу СМИ и независимость журналистов.

Фадеев попросил коллег, чтобы они взяли ситуацию под личный контроль и обратили внимание властей Эстонии на необходимость прекращения давления на СМИ.

Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны пожаловались на прямые угрозы со стороны полиции возбудить уголовные дела, если они до 1 января не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Это обосновываются санкциями, введенными из-за событий на Украине.

Журналистка агентства в четверг привлекла внимание президента Владимир Путина к проблеме. Глава государства отметил, что работу СМИ пытаются ограничить из страха правды.