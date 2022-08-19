СПЧ назвал штраф неэффективной мерой в борьбе против насилия в семье

Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора посчитала штрафы неэффективной мерой в борьбе против домашнего насилия. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Киркора настаивает, что только закон может справиться с решением этой острой для общества проблемы.

«Одним из элементов профилактики семейно-бытового насилия должен стать закон „О психологической помощи населению“, где будет прописан инструментарий работы с жертвой насилия и агрессором по изменению его поведения в своём микросоциуме, в своей семье», — подчеркнула зампред СПЧ.

Она напомнила, что первый раз за рукоприкладство супруга привлекут к административной ответственности и оштрафуют на пять тысяч рублей. По мнению Киркоры, с агрессором должны работать психологи.

Ранее в СПЧ предложили отрегулировать деятельность российских блогеров. Однако это следует делать аккуратно, чтобы контроль не превратился в цензуру.