Общество 26 декабря 2023, 18:58 СПЧ допустил проведение амнистии в 2024 году для некоторых категорий осужденных Глава СПЧ Фадеев допустил проведение амнистии для осужденных женщин Pxhere

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о возможности провести амнистию для некоторых категорий осужденных в следующем году. Его слова привело РИА «Новости».

Фадеев отметил, что в России очень давно не применяли амнистию. Он назвал процедуру «гуманистическим сигналом обществу».

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«Акцент надо делать на женщинах, на детях», — подчеркнул глава СПЧ.

Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Глава государства подписал федеральный закон, согласно которому условно-досрочное освобождение смогут получить женщины с детьми до четырех лет. Механизм УДО можно будет применить к осужденным за преступления небольшой тяжести. Закон позволит сократить число матерей, содержащихся в местах заключения, и поспособствует сохранению родственных связей.