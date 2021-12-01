СПбГУ подтвердил запрет на въезд в Россию для бывшего преподавателя

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердила сообщения СМИ о запрете на въезд в Россию для бывшего преподавателя вуза. Американец Майкл Фрис не сможет попасть в страну в течение пяти лет. Об этом сообщили на сайте вуза.

«В СПбГУ поступило письмо из Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в котором содержалась информация о том, что в отношении гражданина Фриса Майкла Даны принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в течение пяти лет, он обязан покинуть Российскую Федерацию в течение трех суток», — сказано в сообщении.

Там также отметили, что в СПбГУ Фрис замещал ассистента кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук. При этом трудовой договор с ним был прекращен 26 ноября. А свое сотрудничество с Бард-колледжем* Фрис прекратил 1 июня 2021 года.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ запретила Фрису въезд в Россию до 11 ноября 2026 года. Такое решение ведомство приняло из-за того, что американец участвовал в деятельности Бард-колледжа*, признанного нежелательной организацией в РФ. Генпрокуратура отметила, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.