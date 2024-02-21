Важное 21 февраля 2024, 15:15 СПБ Биржа не заявляла о банкротстве — ЦБ ЦБ: проверка показала, что СПБ Биржа не подавала заявления о банкротстве Unsplash

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СПБ Биржа не подавала заявления о банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПБ Биржи», — передали в пресс-службе.

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Центробанк расценивает подготовку заявления якобы от имени СПБ Биржи и передачу его в суд «как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов». Из-за недостоверной информации произошли отклонения в торгах акциями, участники рынка терпели убытки. Все материалы направили на проверку в правоохранительные органы.

В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи говорилось о «просроченной задолженности» на 435 миллиардов рублей перед Сбербанком и ВТБ. Также было указано, что из-за санкций площадка не может выполнять свои обязательства.