21 февраля 2024, 15:15
СПБ Биржа не заявляла о банкротстве — ЦБ
ЦБ: проверка показала, что СПБ Биржа не подавала заявления о банкротстве
СПБ Биржа не подавала заявления о банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
«Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПБ Биржи», — передали в пресс-службе.
Реклама
Центробанк расценивает подготовку заявления якобы от имени СПБ Биржи и передачу его в суд «как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов». Из-за недостоверной информации произошли отклонения в торгах акциями, участники рынка терпели убытки. Все материалы направили на проверку в правоохранительные органы.
В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи говорилось о «просроченной задолженности» на 435 миллиардов рублей перед Сбербанком и ВТБ. Также было указано, что из-за санкций площадка не может выполнять свои обязательства.
Банки
Россия
Реклама
Реклама