Общество 04 февраля 2024, 00:34 Спавшая с мумией мужа россиянка дышала трупным ядом Психотерапевт Суслов: жительница Ленобласти травилась от тела мужа трупным ядом Freepik

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Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу, какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

«Если тело разлагалось, и она его никак не забальзамировала, значит он реально источал какой-то трупный яд, и это все страшно и опасно. Последствия разложения — это все очень неприятно», — отметил специалист.

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Он добавил, что находившиеся в одном помещении с трупом люди получали трупный яд в микродозах, нанося серьезный вред своему здоровью. Аналогичное воздействие на организм имеют пары мышьяка или ртути. Женщине, повезло, что она выжила, находясь рядом с телом покойного супруга.

Дети также получили серьезный удар по психике, ежедневно видя мертвого отца, а значит у них могло сложиться искаженное представление о реальности. Женщина усугубила свои проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее стало известно, что жительницу Ленобласти, которая больше трех лет хранила дома мумию покойного мужа, отправили к психиатру. Ее четырех детей изъяли из семьи.