Кадеты посвятили медикам выступление на «Спасской башне» в Подмосковье

Кадеты музыкального училища и ансамбль барабанщиц в рамках фестиваля «Спасская башня» посвятили свое выступление врачам.

Показательное выступление музыкантов Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» прошло на соборной площади главного храма ВС РФ в Подмосковье. На концерте показали выступления кадетов Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и ансамбля барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

В дирекции фестиваля рассказали, что воспитанники довузовских учебных заведений оборонного министерства страны сделали главной идеей номера «незримый подвиг медицинских работников всех времен», в частности и подвиг врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, пишет ТАСС.

Суворовцы и воспитанницы пансиона исполнили песни «Жди меня, и я вернусь», «Пора в путь дорогу», «Дорога на Берлин», «Король Лев» и композицию «Фиеста — Спасская башня 2020».

В этом году темой фестиваля «Спасская башня» стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим площадкой для показательного концерта выбрали соборную площадь главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». В прологе представления для зрителей подготовили выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ.

«Спасская башня — 2020» должен был пройти с 28 августа по 6 сентября. Но из-за ситуации с коронавирусом полноценно провести фестиваль планируют с 27 августа по 5 сентября 2021 года. «360» вел прямую трансляцию мероприятия.