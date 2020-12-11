«Спасские ворота-М» лишились лицензии на ОМС

Центробанк отозвал у «Спасских ворот-М» лицензию на ОМС. Только в Москве в этой компании застраховано 1,75 миллиона человек.

Решение вступило в силу с 11 декабря. Об этом сказано на сайте Банка России.

Регулятор пояснил, что пошел на такие меры в связи с нарушением ряда требований. Выяснилось, что не соответствующая им величина активов, в которые инвестированы средства страховщика, составляет свыше 20% от величины собственных средств компании,

По оценке ЦБ, работа «Спасских ворот-М» в последнее время угрожала правам и интересам застрахованных лиц, а также стабильности страхового рынка в части ОМС. Кроме того, открылись факты недостоверности отчетности.

На сайте организации появилось объявление об отзыве лицензии. В сообщении рассказано и о том, как можно получить уже заказанные полисы ОМС.

По состоянию на 1 января 2020 года в компании застраховано 3,3 миллиона человек в 16 российских регионах. В Москве речь идет об 1,75 миллиона человек. В Ивановской области — о 682 тысячах, в Приморском крае — о 469 тысячах.

По данным источника издания «АСН», страхователи ОМС не пострадают, поскольку «это поле будет мгновенно поделено крупными игроками».

В пятницу, 11 декабря, стало известно о лишении лицензий банков «Онего» и «ФинТех».