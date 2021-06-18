Спасший ребенка мужчина получил медаль на Ямале

Житель Нового Уренгоя спас тонущего ребенка из реки Обь в Сургуте. За совершенный подвиг мужчину наградили медалью «За мужество и самоотверженность». Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Ситуация произошла весной этого года. Мальчик играл со своим другом на набережной, однако в какой-то момент поскользнулся и упал в ледяную воду. В этот момент Александр Володин гулял с супругой. Он увидел тонущего ребенка и бросился на спасение. Володин вытащил мальчика из воды и, не дождавшись возвращения матери пострадавшего, ушел.

Мужчину нашли через социальные сети и отблагодарили за совершенный поступок. Распоряжение о его награждении подписал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.