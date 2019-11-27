Спасший девочку от педофила иркутский школьник ранее вытащил из воды тонущего ребенка

По словам полицейских, восемь лет назад Дорошенко вытащил из воды тонущего ребенка.

Награждение иркутского школьника проходило сегодня прямо в школе во время урока. Первую благодарность Вячеслав получил от родителей спасенной от педофила девочки. Кроме того, школьник получил предложение служить в полиции, где нужны неравнодушные и смелые граждане.

МВД наградило иркутского школьника за спасение девочки от насильника Подробнее

В субботу, 23 ноября, 48-летний житель Иркутска силой посадил маленькую девочку в свой автомобиль, заблокировал двери и собирался уехать. 16-летний Вячеслав Дорошенко услышал крики девочки и бросился за подмогой к стоявшему недалеко мужчине. Вместе они догнали машину и освободили ребенка.

Похитителю тогда удалось скрыться, но ненадолго. Позже он был задержан. Известно, что мужчина ранее уже был дважды судим за преступления сексуального характера. Он вышел на свободу в марте 2017 года. Теперь его арестовали и предъявили обвинения в похищении ребенка.

За проявленное мужество сотрудники правоохранительных органов приняли решение наградить Вячеслава Дорошенко и работника местного предприятия Глеба Сизых.