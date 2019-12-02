Спасший 50 человек водитель автобуса рассказал о самом важном в профессии

По данным издания, автобус загорелся первого декабря на Приморском шоссе. 43-летний водитель остановился около гостиницы «Балтиец», открыл все двери и своевременно эвакуировал всех пассажиров. Он попытался потушить автобус тремя огнетушителями, но, как показывает практика, это невозможно сделать таким локальными средствами.

«Я думаю, что любой человек должен в первую очередь эвакуировать пассажиров в такой ситуации, потому что пассажиры в нашей работе — самое важное. На втором месте — автобус», — пояснил шофер.