Спасший 40 детей из США ветеран ГАИ умер в Курске

В Курске скончался бывший сотрудник Госавтоинспекции Михаил Панкрушев. В конце 80-х ценой собственного здоровья он спас от аварии детей из США.

Причиной смерти ветерана ГАИ стали проблемы с сердцем, сообщило РИА ФАН со ссылкой на областную администрацию.

«Бывший инспектор ДПС скончался 26 ноября», — уточнили региональные власти. Панкрушев умер в больничной палате.

В 1989 году инспектор ГАИ предотвратил трагедию, которая могла произойти на трассе Москва — Симферополь. Вместе с напарником он перегородил дорогу грузовику, чтобы тот не врезался в автобус с 40 детьми из США. Юные американцы были участниками международной программы.

При столкновении сотрудники ГАИ получили серьезные травмы, уточнило РИА «Новости». Панкрушев вылечился и снова вернулся на службу. Поступок мужчины, добавило издание «Курские известия», отметил президент США Джордж Буш — старший. Американский лидер наградил его благодарственным письмом и подарком. От своего руководства милиционеры получили медали «За отличную службу».