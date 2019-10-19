Спасшиеся рабочие бросились на помощь коллегам после прорыва дамбы в Красноярском крае

Селем с прорыва дамбы смыло две жилые постройки, расположенные рядом с защитным сооружением. Мужчины, которые выбрались самостоятельно и при этом не получили травм, переоделись в сухое и помогали спасать остальных.

По словам Щекалева, все работники артели работали легально. «У всех был соцпакет, с этим строго», — отметил он.

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Сейчас пропавших без вести ищут водолазы. Их работу усложняет то, что вода в реке помутнела.

Технологическую дамбу на реке Сейба прорвало 19 октября, около 06:00 по местному времени (02:00 по Москве). Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести. Краевой Минздрав говорит о 16 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.