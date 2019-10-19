  • Спасшиеся рабочие бросились на помощь коллегам после прорыва дамбы в Красноярском крае

    19 октября 2019, 13:47

    Алена Макаренко

    После прорыва дамбы у поселка Щетинкино в Красноярском крае работники артели по добыче золота пытались спасти своих коллег. Об этом рассказал глава Щетинкинского сельсовета Валерий Щекалев, сообщил «Интерфакс-Сибирь».
    Спасшиеся рабочие бросились на помощь коллегам после прорыва дамбы в Красноярском крае

    Селем с прорыва дамбы смыло две жилые постройки, расположенные рядом с защитным сооружением. Мужчины, которые выбрались самостоятельно и при этом не получили травм, переоделись в сухое и помогали спасать остальных.

    По словам Щекалева, все работники артели работали легально. «У всех был соцпакет, с этим строго», — отметил он.

    «Такое было не раз». Работник затопленного прииска рассказал о прорыве дамбы

    Подробнее

    Сейчас пропавших без вести ищут водолазы. Их работу усложняет то, что вода в реке помутнела.

    Технологическую дамбу на реке Сейба прорвало 19 октября, около 06:00 по местному времени (02:00 по Москве). Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести. Краевой Минздрав говорит о 16 пострадавших.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.