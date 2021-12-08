Спасшему людей из пожара жителю Тольятти вручили награду

Жителю Тольятти Евгению Лесовскому, который спас людей во время пожара в технопарке «Современник», вручили награду, написал «Царьград».

Пожар в технопарке произошел 27 ноября. Молодой человек в тот день случайно оказался в задымленном помещении.

«Не мог просто стоять в стороне, забежал в „Современник“… Включаю фонарик на телефоне для привлечения внимания. Пытаюсь пройти сквозь дым. Кричу, есть ли тут люди. Раз на третий услышал, что в конце этажа ответили есть. Ну я же не оставлю их там. Глаза слезятся от дыма, дышать тяжело. Самое главное прорвался к ним, начал эвакуацию второго этажа через черный ход», — рассказал Евгений.

Он помог вывести тех, кто находился на втором этаже, а затем пошел на третий этаж чтобы посмотреть, остались ли там люди. После эвакуации Евгений помогал пожарным разбирать обломки.