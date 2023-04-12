12 апреля 2023, 15:57
Спасшему детей при атаке украинских диверсантов школьнику вручили медаль
Губернатор Богомаз вручил медаль спасшему детей при атаке украинских диверсантов школьнику
Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику, который спас детей при атаке группы украинских диверсантов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Торжественное вручение награды прошло во Дворце детского и юношеского творчества в Брянске.
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«Ты наш юный герой! Поздравляем с заслуженной наградой, тобой гордится вся Брянщина», — сказал Богомаз на награждении.
Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области в начале марта. Националисты открыли огонь по проезжавшему автомобилю. Водитель от ранений погиб на месте, он вез в школу трех детей.
Среди них был мальчик, который получил ранение, но выбрался из салона машины и спас двух девочек. Благодаря его мужественным действиям дети остались невредимыми.
Указ о присвоении ребенку медали «За отвагу» подписал президент России Владимир Путин, сообщал RT.
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