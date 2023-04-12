Общество 12 апреля 2023, 15:57 Спасшему детей при атаке украинских диверсантов школьнику вручили медаль Губернатор Богомаз вручил медаль спасшему детей при атаке украинских диверсантов школьнику РИА «Новости»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику, который спас детей при атаке группы украинских диверсантов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Торжественное вручение награды прошло во Дворце детского и юношеского творчества в Брянске.

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«Ты наш юный герой! Поздравляем с заслуженной наградой, тобой гордится вся Брянщина», — сказал Богомаз на награждении.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области в начале марта. Националисты открыли огонь по проезжавшему автомобилю. Водитель от ранений погиб на месте, он вез в школу трех детей.

Среди них был мальчик, который получил ранение, но выбрался из салона машины и спас двух девочек. Благодаря его мужественным действиям дети остались невредимыми.

Указ о присвоении ребенку медали «За отвагу» подписал президент России Владимир Путин, сообщал RT.