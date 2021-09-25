Спасшего рабочих при пожаре крановщика представили к награде на Камчатке

Крановщик Евгений Шестаков, который снял с горящего на Камчатке здания рабочих, был награжден медалью МЧС России. Ему удалось спасти от верной гибели более десяти человек.

Пожар на Камчатке случился в здании строящейся школы 1 июня. Как уточнило «РИА Новости», огонь вспыхнул крайне быстро, из-за сильного дыма рабочие оказались отрезаны от выхода. Больше десяти человек были заблокированы под самой крышей. На помощь пришел крановщик, который смог снять рабочих и опустить их на землю с помощью корзины, закрепленной на стреле крана.

«Машинисту-крановщику, спасшему на Камчатке от огня больше 10 человек, вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», — сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что Евгений Шестаков сумел безупречно исполнить свой гражданский долг, вовремя проявил инициативу и в экстремальной ситуации смог действовать решительно и оперативно. Сам же Шестаков не думает, что его поступок был подвигом — он уверен, что на его месте именно так поступили бы многие.