Общество 18 марта 2023, 21:14 Спасшего девочек в Брянской области мальчика пригласили на Байконур Роскосмос пригласил пострадавшего брянского мальчика Федора на космодром Байконур Telegram

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Пострадавшему во время атаки украинских диверсантов в Брянской области мальчику Федору вручили сертификат на экскурсию на космодром Байконур. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Космонавт Роскосмоса Андрей Бабкин лично побывал в гостях у Федора в Брянской области и вручил ему памятные подарки.

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«От имени главы Роскосмоса Юрия Борисова и коллектива ракетно-космической отрасли Федора поблагодарили за мужественный поступок», — говорится в сообщении.

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В начале марта украинские диверсанты атаковали несколько сел в приграничном районе Брянской области. Они обстреляли несколько автомобилей, водители скончался на месте происшествия от ранений.

Местный житель вез троих детей в школу, среди них был Федор. Мальчик выбрался из автомобиля и спас двух девочек, при этом сам получил ранение. Ему сделали операцию.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал семье школьника купить новый дом. Также Федора наградили за мужество и героизм медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага».