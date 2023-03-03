Общество 03 марта 2023, 17:03 Спасшего девочек при атаке украинских террористов школьника из брянского села назвали ангелом-хранителем Мама спасенной брянским школьником девочки назвала его ангелом-хранителем РИА «Новости»

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Жительница села Брянской области Валентина, чью дочь спас раненный при нападении украинских боевиков 11-летний мальчик, заявила, что очень ему благодарна. Женщина поблагодарила родителей ребенка за воспитание сына. Видео с ее заявлением опубликовал Telegram-канал RT.

Женщина отметила, что мальчик не растерялся и сделал все, чтобы спасти ехавших с ним в одной машине девочек.

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«Просто молодец, он не растерялся, просто ангел-хранитель наших детей», — заявила Валентина.

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Она отметила, что дочь знакома со своим спасителем с раннего детства, так как они живут в одном селе. Дети ходили в одну школу, пока ее не закрыли, после чего стали вместе ездить на учебу в другой населенный пункт.

Отдельно Валентина выразила соболезнования семье погибшего водителя, которого застрелили украинские диверсанты. Она подчеркнула, что он жил в соседнем доме.

Напавшие на село Любечане Климовского района Брянской области украинские диверсанты расстреляли машину, в которой трех детей везли в школу соседнего села. Водитель от полученных ран погиб на месте, а мальчик 2012 года получил ранения. Несмотря на свое состояние, школьник помог двум девочкам выбраться из транспортного средства и отвел в лес. Когда террористы скрылись, мальчик остановил машину, чтобы с девочками добраться до родных.

Ребенка срочно госпитализировали в больницу. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, врачи достали из школьника пулю, выпущенную боевиками. Глава региона навестил пострадавшего мальчика в больнице. Он отметил, что школьник показал себя настоящим бойцом, и пожелал мальчику скорейшего выздоровления.