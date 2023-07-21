Общество 21 июля 2023, 15:41 Спасшего беременную россиянку строителя из Турции наградили в Магадане Глава Магаданской области Носов наградил турецкого строителя Алтая за спасение беременной Сергей Носов/Telegram

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Благодарность за спасение беременной 18-летней жительницы Магаданской области выразил губернатор региона Сергей Носов турецкому строителю Имаму Алтаю. Иностранец вытащил девушку из реки, куда ее сбросили злоумышленники, которые хотели забрать ее квартиру. Кадрами с церемонии награждения губернатор поделился в своем Telegram-канале.

По данным следствия, на беременную напали ее знакомые — 17-летний юноша и 16-летняя девушка. В ночь на 9 июля они привезли свою жертву на мост через реку в поселке Ола, где выкинули в воду.

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Для имитации самоубийства они разослали с мобильного телефона девушки СМС-сообщение, что та якобы решила свести счеты с жизнью.

Губернатор Носов рассказал, что Имам Алтай в ту ночь находился на берегу, где рыбачил вместе с друзьями. Услышав крики помощи, он бросился в воду и спас девушку.

«Это поступок настоящего мужчины», — подчеркнул губернатор Магаданского края.

Он добавил, что в регион строитель приехал для возведения нового терминала местного аэропорта.