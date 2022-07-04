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    04 июля 2022, 16:22

    Запертого в машине двухмесячного младенца спасли в Москве

    Алла Морген, Мария Бокарева, Ольга Назаркина

    Двухмесячного ребенка, запертого в салоне автомобиля, спасли в Москве. Его мать вышла на улицу и сама случайно захлопнула дверь машины, открыть ее не смогла и вызвала спасателей, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

    ЧП произошло возле дома 20 на Утренней улице в Москве. Прибывшие сотрудники МЧС вскрыли автомобиль и передали ребенка матери.

    Нахождение младенца в закрытом салоне авто в экстремальную жару может быть опасно для жизни. У ребенка может случиться тепловой удар.

    Сегодня в Москве все еще держится жара +29 градусов.