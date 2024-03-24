24 марта 2024, 13:09
«Спасибо большое». Поездка в Подмосковье стала первым путешествием девочки из Белгорода
Мать и дочь из Белгорода приехали в Подмосковье на отдых в пансионате
Жительница Белгорода Светлана и ее дочь Арина приехали в Московскую область. Корреспондент «360» Елена Кононова показала кадры из поезда, на котором прибыли мать с девочкой.
Впереди у Светланы и Арины — три недели отдыха в подмосковном пансионате. Мама Арины рассказала, как они добрались до Подмосковья.
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«Все отлично, спасибо большое! Мы и поиграть успели, и все осмотреть, и покушать», — отметила Светлана.
Вмести с ними ехали и другие дети. У большинства ребят родители остались в городе. С ними в поезде были только сопровождающие. Дети с ограничениями по здоровью прибыли вместе с матерями.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о подготовке детских лагерей для размещения жителей Белгородской области. Всего регион сможет принять 410 человек.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что из региона вывезут порядка девяти тысяч детей из-за атак со стороны ВСУ. Ребята отправятся в Тамбов, Пензу, Калугу и другие субъекты России.
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